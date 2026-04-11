Un héroe caído: Estas son las personas que se salvaron gracias a Omar en El Jardín de Olivia

11 abr. 2026 - 13:00 hrs.

Omar (César Sepúlveda) puso su vida en juego para denunciar a Luis Emilio (Alejandro Trejo) y terminó pagando el precio, pero dejó como legado su valentía porque varios se salvaron de las garras de Walker gracias al fallecido director ejecutivo.

Si bien cooperó con su jefe, al principio por interés y luego por presión, siempre tuvo una brújula moral que lo movió a evitar grandes desgracias y en Mega.cl recordamos algunos momentos del personaje en El Jardín de Olivia.

Leonor en el hotel

Después de Mariana (Catalina Stuardo), Luis Emilio vio en Leonor (Romina Norambuena) a una nueva presa para sus apetitos. Repitiendo el mismo modus operandi, la ayudó económicamente y luego la llevó a una habitación de hotel para firmar los documentos de un préstamo.

El Jardín de Olivia / Mega

Omar supo que la secretaria era amiga de Ramiro (Ricardo Vergara) y corrió para detener a Walker. Así salvó a Leo, a quien incluso ayudó a escapar a Uruguay cuando las cosas se pusieron más peligrosas.

Un nuevo trabajo para Jessica

El viaje a Lima de Jessica (Ignacia Sepúlveda) y Luis Emilio tenía un claro propósito: aprovecharse de la joven periodista. Omar movió algunos hilos para que conocidos le ofrecieran un nuevo puesto de trabajo, el que lamentablemente Jessi no aceptó.

Si bien su intervención pospuso el ataque, finalmente la ex de Bastián (Alonso Quintero) sufrió al igual que muchas otras trabajadoras del Grupo Walker.

La nieta de Santiago

Mientras se realizaba el juicio a Raúl Guerrero (César Caillet), Santiago (Paulo Brunetti) fue víctima de la venganza de Luis Emilio a través de su nieta. Walker la mandó a secuestrar para obligarlo a abandonar la defensa.

Omar le advirtió que matones de su jefe estaban apostados en el jardín infantil de la niña, evitando así que la raptaran.

El Jardín de Olivia / Mega

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