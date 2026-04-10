"Siempre quise morir en vivo": Último deseo de Rodrigo Villegas complicó a sus compañeros en Detrás del Muro
En Detrás del Muro, Rodrigo Villegas participó en un divertido sketch ambientado en un contexto de guerra.
El triunfador de Viña 2026 interpretó a un soldado al borde de la muerte, quien, debido a su estado, comenzó a expresar sus últimos deseos.
Patricio Fuentes y Fernando Godoy comen prieta con manjar
Una de las peticiones de Villegas fue que sus compañeros en el sketch, Patricio Fuentes y Fernando Godoy, comieran prietas bañadas en manjar.
La situación generó la indignación de Kike Morandé, quien le pidió a Godoy que no lo hiciera. Sin embargo, el actor se mantuvo firme y respondió: "Soy el nuevo, no tengo autoridad para negarme. Siempre quise morir en vivo".Ir a la siguiente nota
Finalmente, Patricio y Fernando comieron la prieta con manjar, desatando carcajadas en el estudio.Ve el capítulo en