Detrás del Muro - Capítulo 11: Carmen Gloria Arroyo resuelve caso y enfrenta una fiscalización
Este viernes 22 de mayo, Detrás del Muro vivió un nuevo capítulo cargado de humor, marcado por la participación de Carmen Gloria Arroyo como gran invitada de la jornada.
Uno de los momentos más comentados fue la versión haitiana de "La Chofi" y "Tapia" de La Nueva Moneda, mientras Patricio Fuentes, Kike Morandé y Carmen Gloria participaban de la sección Zapping.
Carmen Gloria Arroyo en Detrás del Muro
Más adelante, la real trabajadora de la casa del Presidente con su enamorado y la madre de este, sintonizaron "Casos de la vida real", donde Carmen Gloria Arroyo conducía el espacio. Precisamente, la abogada enfrentó un caso muy similar al de Chofi y la madre de Tapia.
El capítulo también incluyó el discurso de despedida de la exministra Mara (Belén Mora), el cual estuvo marcado por el inesperado beso que robó de Tapia, ante la presencia de Chofi.Ir a la siguiente nota
Mientras que todo terminó con la fiscalización que enfrentó Carmen Gloria Arroyo, donde estuvo a punto de ser multada. Sin embargo, sus conocimientos le valieron para demostrar su cumplimiento de las leyes.Ve el capítulo en
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