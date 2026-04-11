Detrás del Muro - Capítulo 5: Rodrigo Villegas desató carcajadas con insólitos sketches

11 abr. 2026 - 00:51 hrs.

Rodrigo Villegas fue el invitado de este nuevo capítulo de Detrás del Muro, participando en una serie de sketches que marcaron la jornada.

En uno de ellos, el triunfador de Viña 2026 interpretó a un soldado al borde de la muerte, quien, debido a su estado, comenzó a expresar sus últimos deseos. Entre sus insólitas peticiones, pidió que sus compañeros Patricio Fuentes y Fernando Godoy comieran prietas con manjar, generando un momento tan incómodo como hilarante en pantalla.

En otro de los sketches, Villegas se transformó en un profesor de baile en La Nueva Moneda, liderando una pausa activa que combinó coreografías con humor contingente. La dinámica sumó a distintos personajes del espacio, quienes siguieron sus pasos.

Miguelito es confiscado por aduanas

El capítulo también incluyó una escena ambientada en un aeropuerto, donde Paolita intentó pasar a su hijo Miguelito dentro de una funda de guitarra.

Finalmente, al no contar con la documentación requerida, las autoridades decidieron confiscar al menor, cerrando el sketch con un desenlace absurdo que desató risas en el estudio.