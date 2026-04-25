Detrás del Muro - Capítulo 7: Francisco Saavedra recibió inesperadas visitas en su "funeral"
Este viernes 25 de abril, Detrás del Muro vivió un nuevo capítulo marcado por el humor y la participación de Francisco Saavedra como gran invitado.
Uno de los sketches principales estuvo ambientado en el propio funeral de Saavedra, donde diversas figuras del espectáculo llegaron a despedirlo. Entre ellas destacaron "Tonka" (Belén Mora) y "Neme" (Miguelito), quien terminó dentro del ataúd tras insistir en acercarse, desatando carcajadas en el estudio.
El momento también sumó la sorpresiva aparición de Pedro Ruminot, quien protagonizó una interacción con Saavedra que rompió el sketch y provocó risas entre los presentes.
En otra escena, Chofi (Paola Troncoso) intentó formalizar su relación con Tapia (Patricio Fuentes), pero fue interrumpida en reiteradas ocasiones por vendedores ambulantes, generando un momento cargado de humor.
Tomás Mochatto entrevista a la vocera
Finalmente, el capítulo incluyó la sección de zapping y una entrevista de Tomás Mochatto (Toto Acuña) a "Mara Sedini" (Belén Mora), cerrando la jornada con declaraciones que hicieron reír al público.Ve el capítulo en
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