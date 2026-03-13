¿Quién es Rossy Rossy? Conoce a la humorista y actriz que se incorpora a Detrás del Muro

13 mar. 2026 - 22:28 hrs.

Este viernes vivimos el regreso triunfal de Detrás del Muro a Mega, el exitoso programa de humor que ha cautivado a miles de espectadores.

Liderados por Kike Morandé, el espacio cuenta con un elenco de lujo conformado por Paty Cofré, Paola Troncoso, Beto Espinoza, Pato Fuentes, Sandra Donoso, Julio Jung Duvauchelle, Scarlett Ahumada, Gustavo Becerra, Belén Mora, Toto Acuña y Miguelito.

Junto a ellos, este histórico grupo del humor cuenta ahora con la incorporación de Fernando Godoy y Rossy Rossy.

¿Quién es Rossy Rossy?

Rocío Fernández, conocida por su nombre artístico Rossy Rossy, es una actriz y humorista con fuerte presencia en redes sociales.

Comenzó su carrera participando en obras de teatro, donde según expuso en su biografía era una persona de bajo perfil y vergonzosa.

Luego, llegó al mundo del stand up y las redes sociales, donde popularizó su personaje Yasangela, que incluso tiene su propia miniserie.

Actualmente, Rossy Rossy acumula más de 70 mil seguidores en su cuenta de Instagram, sumando miles de reproducciones con sus divertidas publicaciones.

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