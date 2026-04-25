"¿Se entiende?": La potente entrevista de Tomás Mochatto a "Mara Sedini" en Detrás del Muro

25 abr. 2026 - 00:52 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Tomás Mochatto (Toto Acuña) entrevistó a "Mara Sedini" (Belén Mora).

El periodista presentó a su invitada señalando: "Estoy con la futura exvocera de Gobierno", provocando las carcajadas de Francisco Saavedra.

Tomás Mochatto interpeló a la vocera

Luego, Mochatto interpeló a la ministra, asegurando que hay quienes la consideran una vocera que no se expresa con claridad.

Detrás del Muro / Mega

"La vocería no está para aclarar lo que no está clarificado, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos que ser claros en cómo clarificamos lo que entregamos de manera clara ¿se entiende?", expresó la ministra, a lo que el periodista respondió: "La verdad es que no".

Finalmente, Mara aprovechó el espacio para confesar que quiere que le pidan matrimonio, argumentando que su pareja "se viene haciendo el hue.. hace tiempo", lo que desató risas en el estudio.