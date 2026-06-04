Un hombre que sabe de música: Este es el nuevo invitado para este viernes en Detrás del Muro

04 jun. 2026 - 08:00 hrs.

Este viernes disfrutaremos de un nuevo capítulo de Detrás del Muro, que semana a semana conquista al público con risas garantizadas.

El espacio liderado por Kike Morandé nos hizo reír con una presentación de la Sonora de Rehabilitarse y las locuras de la Nueva Moneda. ¿Con qué nos sorprenderán en el próximo episodio?

El nuevo invitado de Detrás del Muro

Tal como cada viernes, invitado especial que disfrutará compartiendo con los personajes y siendo parte de los hilarantes sketches del elenco y esta semana, Pelao Rodrigo González aceptará el desafío y buscará aportar con su comedia al programa.

Detrás del Muro

Recuerda, este viernes 5 de junio no te pierdas el nuevo episodio de Detrás del Muro, después de Meganoticias Prime.

Además, podrás ver esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y las señales digitales de Mega.cl y la plataforma Mega Go.

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