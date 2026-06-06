El sketch de "Tarzán" a la chilena que sacó risas al Pelao Rodrigo González en Detrás del Muro

06 jun. 2026 - 00:02 hrs.

En este capítulo de Detrás del Muro, se vivió un entretenido sketch en el que Belén Mora y Toto Acuña dieron vida a una particular versión de "Tarzán".

Y es que durante este segmento de todas las novedades de la televisión con Zapping, Pelao Rodrigo González fue testigo de esta reversión del clásico del cine animado.

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Precisamente, esta Jane, interpretada por Belén Mora, parecía estar perdida en la selva e incluso reclamando por el frizz que tenía su cabello, así como por no tener señal en su celular, mientras pedía por ayuda.

Detrás del Muro

Tarzán y su versión en Detrás del Muro

Es así como Tarzán (Toto Acuña) sale en defensa de una Jane que estaba siendo atacada por unos habitantes de la zona, pero con una particular jerga.

En esa línea, ambos tienen una interacción donde un Tarzán muy bruto intenta ayudar a la Jane que se había enamorado de su horrible olor y mal dialecto.