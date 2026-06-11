Este viernes nuevo capítulo: Conoce quién será el invitado de Detrás del Muro

11 jun. 2026 - 19:30 hrs.

¡Atención, fanáticos del humor! Este próximo viernes 12 de junio se vivirá un nuevo capítulo de Detrás del Muro, el exitoso espacio de Mega que semana a semana sorprende con sus sketches, personajes y momentos de diversión.

Como ya es tradición, la nueva entrega contará con un invitado especial que se sumará a las distintas rutinas del programa y acompañará a Kike Morandé en una noche cargada de risas.

En esta oportunidad, el protagonista será Sebastián "Lindorfo" Jiménez, el reconocido médico veterinario que conquistó al público con su participación en el emblemático programa La Ley de la Selva.

Detrás del Muro / Mega

¿A qué hora se emitirá Detrás del Muro?

El próximo capítulo de Detrás del Muro se emitirá este viernes 12 de junio a las 22:10 horas, inmediatamente después de Meganoticias Prime.

Podrás disfrutar de esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y también en Mega.cl.

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