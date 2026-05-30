"Ya no puedo volar tanto": Feña 'El Vampiro' reapareció con una inesperada confesión

30 may. 2026 - 00:41 hrs.

En el reciente capítulo de Detrás del Muro se vivió el esperado regreso de Feña "El Vampiro" (Toto Acuña), quien protagonizó una entrevista que desató las carcajadas del público.

Luego de un intenso trabajo de producción, que tardó años en dar con su paradero, la leyenda decidió reaparecer para entregar su testimonio.

Las anécdotas de Feña "El Vampiro"

En la instancia, el particular personaje contó que, durante su alejamiento de los flashes y la televisión, decidió trabajar en el norte, donde vivió una desafortunada experiencia: chupó un guanaco.

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Asimismo, aseguró que el paso de los años comenzó a pasarle la cuenta. "Ya no puedo volar tanto, porque los años van pasando. Antes volaba y hacía de todo en el aire, hasta el amor. Estaba el murciélago enojado, por ejemplo", relató.

Feña "El Vampiro" también reveló que tuvo que recurrir a un especialista para poder seguir elevándose por los cielos. Por lo mismo, ahora utiliza pilas para sus alas, las que recarga a través de un puerto USB, generando uno de los momentos más hilarantes del sketch.