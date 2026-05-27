Así fue el sketch de "Romeo y Julieta" que hizo llorar de la risa a Carmen Gloria Arroyo en Detrás del Muro

27 may. 2026 - 10:40 hrs.

En el capítulo de Detrás del Muro se vivió un entretenido sketch en el que Belén Mora y Toto Acuña dieron vida a una particular versión de "Romeo y Julieta".

Y es que durante este segmento de todas las novedades de la televisión con Zapping, Carmen Gloria Arroyo fue testigo de esta reversión del clásico de la literatura.

Precisamente, esta Julieta parecía de un sector acomodado de Santiago, mientras que Romeo era más de las comunas populares, generando así una particular interacción.

Detrás del Muro

"Romeo y Julieta" al estilo de Detrás del Muro

Carmen Gloria, sentada en el sillón, no pudo aguantar las lágrimas de la risa ante esta adaptación en la que Julieta dejó a su propia suerte a Romeo, quien terminó muriendo por el veneno, no sin antes alegar a su amada.

"Se cag... a Romeo...", alcanzó a decir Carmen Gloria, mientras seguía con un ataque de risa por el sketch que recién había visto.