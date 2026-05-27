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Así fue el sketch de "Romeo y Julieta" que hizo llorar de la risa a Carmen Gloria Arroyo en Detrás del Muro

  • Por Matías Rivera

En el capítulo de Detrás del Muro se vivió un entretenido sketch en el que Belén Mora y Toto Acuña dieron vida a una particular versión de "Romeo y Julieta". 

Y es que durante este segmento de todas las novedades de la televisión con Zapping, Carmen Gloria Arroyo fue testigo de esta reversión del clásico de la literatura. 

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Precisamente, esta Julieta parecía de un sector acomodado de Santiago, mientras que Romeo era más de las comunas populares, generando así una particular interacción.

Romeo y Julieta
Detrás del Muro

"Romeo y Julieta" al estilo de Detrás del Muro

Carmen Gloria, sentada en el sillón, no pudo aguantar las lágrimas de la risa ante esta adaptación en la que Julieta dejó a su propia suerte a Romeo, quien terminó muriendo por el veneno, no sin antes alegar a su amada.

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"Se cag... a Romeo...", alcanzó a decir Carmen Gloria, mientras seguía con un ataque de risa por el sketch que recién había visto. 

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