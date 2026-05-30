Detrás del Muro - Capítulo 12: Jorge Alís coquetea a Chofi y saca ronchas a cabo Tapia
Este viernes 29 de mayo, Detrás del Muro vivió un nuevo capítulo cargado de humor, marcado por la participación de Jorge Alís como gran invitado de la jornada.
Uno de los momentos más comentados fue la particular visita del señor Delano (Gustavo Becerra) al doctor Pulgar Grande (Miguelito) para someterse a un examen de próstata.
Shopito (Miguelito) compartió con el cabo Tapia (Patricio Fuentes) su locura por completar el álbum del Mundial 2026 y encontró inesperada lámina.
Los celos de cabo Tapia
El cabo Tapia (Patricio Fuentes) encontró a Chofi (Paola Troncoso) en una comprometedora escena con Santino (Jorge Alís), lo cual hizo explotar al escolta presidencial.Ir a la siguiente nota
Luego de años y de innumerables esfuerzos de producción, este viernes reapareció Feña "El Vampiro" (Toto Acuña) en el estudio de Detrás del Muro. La leyenda concedió una entrevista donde contó detalles inéditos.Ve el capítulo en
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