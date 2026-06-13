Detrás del Muro - Capítulo 14: Sebastián "Lindorfo" Jiménez dio clases con Miguelito

13 jun. 2026 - 00:30 hrs.

Este viernes 12 de junio, Detrás del Muro vivió un nuevo capítulo cargado de humor, marcado por la participación de Sebastián "Lindorfo" Jiménez como gran invitado de la jornada.

Uno de los momentos más comentados ocurrió en el sketch Reunión de Apoderados, donde el médico veterinario intentó enseñar sobre tenencia responsable de mascotas utilizando a Miguelito como ejemplo. Sin embargo, la situación rápidamente se salió de control cuando lo tomó del cuello durante una demostración, provocando que Paola gritara desesperada: "¡Se está ahogando el niño! ¡Se está ahogando!".

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Otro de los segmentos que hizo reír al público fue la particular clase de manejo de la tía Paty (Paty Cofré), quien intentó aprender a conducir junto a un instructor interpretado por Beto Espinoza.

Chofi quiere volver a La Nueva Moneda

Finalmente, Chofi (Paola Troncoso) volvió a ser protagonista de varias situaciones en La Nueva Moneda. Primero intentó recuperar su antiguo trabajo aprovechando una visita del expresidente Boric (Toto Acuña), pero el ministro Quiroz (Gustavo Becerra) terminó derrumbando sus aspiraciones con una tajante respuesta: "No hay plata".

Más tarde, la asesora protagonizó un nuevo enfrentamiento con Julia (Belén Mora), la madre de Tapia (Patricio Fuentes), luego de comunicarle que ya no seguiría trabajando en la casa de Gobierno. La discusión escaló rápidamente y terminó con Chofi intentando convencer a Tapia de sincerar su relación, provocando una nueva y divertida escena que sacó carcajadas entre el público.