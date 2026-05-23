Estuvo a punto de ser multada: Carmen Gloria Arroyo tuvo acontecida fiscalización en Detrás del Muro
En los mejores momentos de Detrás del Muro, Carmen Gloria Arroyo protagonizó un hilarante momento luego de ser fiscalizada.
Todo comenzó cuando la jurista se traslada en su vehículo y es invitada a detenerse por parte de un fiscalizador (Toto Acuña) y una policía (Belén Mora), quienes le exigieron los documentos respectivos.
Con total obediencia, Carmen Gloria entregó cada uno de los papeles, a excepción de su licencia de conducir, que portaba en su celular. Esto no cayó bien en los fiscalizadores, quienes le hicieron notar una eventual falta.
La reacción de Carmen Gloria Arroyo
Frente al acoso de la prensa, la mujer rostro de Mega se rebeló ante el fiscalizador y la policía, haciéndoles ver que estaban equivocados y que podía circular con el documento digital.
Tras una serie de consultas, se percataron de que Arroyo estaba en lo cierto. Sin embargo, ya era tarde y la abogada llamó a un alto mando para sancionar a quienes lideraban el operativo.Ve el capítulo en
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