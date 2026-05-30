"¿Quién es este hue...?": Cabo Tapia explotó de celos por acercamiento de Santino a Chofi

30 may. 2026 - 00:20 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, el presidente (Juan Pablo Bastidas) recibió la visita de Santino (Jorge Alís), un enviado diplomático de su par argentino.

Sin embargo, fue Chofi (Paola Troncoso) quien lo recibió en la casa presidencial. A solas, el trasandino comenzó a conquistar a la mujer, contándole historias sobre Argentina y los panoramas que podrían disfrutar juntos.

Los celos del cabo Tapia

Este romántico momento se vio interrumpido por el cabo Tapia (Patricio Fuentes), quien no pudo contener los celos y encaró de inmediato a Santino.

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"¿Se puede saber quién es este hue...?", preguntó visiblemente molesto a Chofi. Sin embargo, fue el propio argentino quien respondió, presentándose de manera arrogante.

La molestia de Tapia fue tal que incluso le negó el saludo al trasandino y no le quitó la vista de encima hasta que abandonó la sala.