Detrás del Muro - Capítulo 2: José Antonio Neme revolucionó al elenco

21 mar. 2026 - 00:35 hrs.

El segundo capítulo de Detrás del Muro tuvo como gran invitado a José Antonio Neme, quien participó en diversos sketches a lo largo del programa.

Uno de ellos fue la sección Zapping, donde Miguelito recreó el recordado momento en que Neme subió al escenario del Festival de Viña 2026 durante la presentación de Gloria Estefan.

Otro de los momentos destacados fue el sketch de La Nueva Moneda Presidencial, en el que el animador de televisión le entregó consejos a La Chofi (Paola Troncoso) para conquistar a Tapia (Patricio Fuentes).

Detrás del Muro / Mega

Los therians en el Cesfam

El programa también incluyó la sección El Cesfam, que contó con diversos e hilarantes pacientes.

Entre ellos destacaron los therians, quienes sacaron carcajadas entre los presentes con sus divertidas intervenciones.

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