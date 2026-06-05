"La tengo entre ceja y ceja": Chofi se enfrascó en una pelea con la señora Julia por el amor del cabo Tapia

05 jun. 2026 - 23:28 hrs.

En este capítulo de Detrás del Muro, Chofi (Paola Troncoso) tuvo un inesperado versus contra la señora Julia (Belén Mora), madre del cabo Tapia (Patricio Fuentes), quien fue contratada como "jefa de aseo" de La Moneda.

Precisamente, el presidente avisó a Chofi que por fin tendría la ayuda que tanto venía pidiendo, y aunque esto le dio mucha emoción, esta se acabó rápido cuando notó que la señora Julia era la contratada.

Fue así como ambas se enfrascaron en una discusión por el amor del cabo Tapia, ya que la señora Julia encuentra que Chofi es muy poco para su hijo.

Detrás del Muro

El versus de Chofi y la señora Julia

"Yo a usted la tengo entre ceja y ceja, aquí están pasando cuestiones (sic) raras", dijo la señora Julia a Chofi, y de inmediato le aclaró que no le gusta cómo está mirando a su hijo.

Sin embargo, Chofi afirmó que a ella le da lo mismo, ya que a Tapia es a quien debe importarle. Esto no preocupa a la señora Julia, quien ahora está muy cerca de ella para vigilarla.

No obstante, una vez que el cabo Tapia volvió, ambas "simularon" llevarse muy bien ante el amado de ambas.