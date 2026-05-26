Un maestro del humor: Jorge Alís es el nuevo invitado para el próximo capítulo de Detrás del Muro

26 may. 2026 - 07:15 hrs.

Este viernes disfrutaremos de un nuevo capítulo de Detrás del Muro, que semana a semana conquista al público con risas garantizadas.

El espacio liderado por Kike Morandé nos hizo reír con una presentación de la Sonora de Rehabilitarse y las locuras de la Nueva Moneda. ¿Con qué nos sorprenderán en el próximo episodio?

Todo sobre Detrás del Muro

El nuevo invitado de Detrás del Muro

Tal como cada viernes, invitado especial que disfrutará compartiendo con los personajes y siendo parte de los hilarantes sketches del elenco y esta semana, Jorge Alís aceptará el desafío y buscará aportar con su comedia al programa.

Detrás del Muro

Recuerda, este viernes 29 de mayo no te pierdas el segundo episodio de Detrás del Muro, después de Meganoticias Prime.

Además, podrás ver esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y las señales digitales de Mega.cl y la plataforma Mega Go.