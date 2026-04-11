"Su abuela fue...": El talento que heredó la hija de Lisandra y Raúl Peralta de su familia paterna

11 abr. 2026 - 10:00 hrs.

Siempre orgullosa de sus hijos, Lisandra Silva no pierde la oportunidad de demostrar los avances que estos tienen tanto en lo académico como en sus principales pasatiempos.

En esta ocasión, la modelo cubana compartió en sus historias de Instagram unas fotos de su hija Leiah, las cuales evidencian el talento que la pequeña heredó de la familia de su padre, el bailarín Raúl Peralta.

El talento heredado por la hija de Lisandra Silva

Las imágenes capturan a la niña en plena práctica de ballet, vestida con leotardo y falda rosa. "Timothée dejó el chat", escribió Silva en uno de sus registros, en referencia a la polémica que causó el actor Timothée Chalamet al decir que el ballet es "un arte que a nadie le importa".

Instagram @lisandrasilva

Más allá de esto, Leiah mostró tener una postura elegante y una pasión innata por esta danza, un reflejo del gen artístico que heredó de los miembros de la familia Peralta.

"Como dato curioso: su abuela fue prima ballerina", agregó Lisandra. Según la revista Sarah, los padres de los hermanos Gabriel y Raúl Peralta son Mónica Valenzuela y Renato Peralta, reconocidos profesores de danza y exmiembros del Ballet Nacional de Chile.

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