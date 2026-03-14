¿Qué mete en la mochila? Los curiosos objetos que la hija de Lisandra Silva lleva a su primer día de clases

14 mar. 2026 - 09:00 hrs.

Lisandra Silva vivió uno de los momentos más emotivos como madre: el primer día de clases de su hija Leiah. En su Instagram, la modelo compartió un video de cómo acompañó a su pequeña en este nuevo inicio.

Recordemos que Leiah, de casi 4 años, es la hermana menor del pequeño Noah, de 5 años. A ambos los tuvo durante su relación con el bailarín nacional Raúl Peralta.

¿Qué llevó la hija de Lisandra Silva a la escuela?

En el video, Lisandra relata cómo transcurrió su mañana. En su caso, se levantó con una hora de anticipación para arreglarse, ayudar a su pequeña a estar lista, hacer el desayuno y luego luchar contra el tráfico para llegar a tiempo a la escuela.

Instagram @lisandrasilva

Sin embargo, lo curioso del video fue el momento en el que Leiah, como toda niña creativa, decidió llevar en su mochila dos objetos muy especiales: una cola de sirena y un hermoso vestido de princesa.

El vestido era de tul celeste y tenía pequeños corazones y detalles brillantes plateados en las mangas y la falda, lo que lo hizo parecer como recién sacado de un cuento de hadas.

Cuando su madre le preguntó por qué decidió llevar esos objetos, Leiah respondió con naturalidad que quería mostrárselos a sus futuros amigos. Sin duda, un gesto que refleja toda la imaginación de una niña en su primer gran día.

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