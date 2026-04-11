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El curioso vínculo entre Kika Silva y JP Cretton: 'Creo que con Jean Philippe podríamos ser...' Instagram @ jpcrettino @kikasilvas

El curioso vínculo entre Kika Silva y JP Cretton: "Creo que con Jean Philippe podríamos ser..."

  • Por Morella Rivas

Kika Silva y Jean Philippe Cretton protagonizaron junto a la actriz Javiera Díaz de Valdés una campaña publicitaria para una marca de ropa nacional.

Tras publicar una sesión de fotografías y videos del trabajo conjunto, la influencer comentó el curioso vínculo que siente hacia el músico y periodista

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El vínculo de Kika Silva y Jean Philippe Cretton 

En las imágenes se ve a JP Cretton y Kika Silva posar con complicidad. En uno de los videos incluso se aprecia una edición de la mitad de los rostros de ambos, unidos como uno solo.

Instagram @alaniz

El resultado hizo que la modelo refrescara un pensamiento que tiene sobre su compañero desde hace tiempo. 

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"Cambiando de tema. Creo que con Jean Philippe podríamos ser hermanos. Tenemos una foto antigua (no sé dónde está), los dos con pelo largo y ahora estas fotos me lo vuelven a recordar", escribió. 

"¿Qué dicen?", preguntó a sus seguidores, y uno de los primeros en contestar fue el propio Cretton, quien validó entre risas el comentario de su colega: "Los hermanos".  

Instagram @kikasilvas

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