El curioso vínculo entre Kika Silva y JP Cretton: "Creo que con Jean Philippe podríamos ser..."

11 abr. 2026 - 17:00 hrs.

Kika Silva y Jean Philippe Cretton protagonizaron junto a la actriz Javiera Díaz de Valdés una campaña publicitaria para una marca de ropa nacional.

Tras publicar una sesión de fotografías y videos del trabajo conjunto, la influencer comentó el curioso vínculo que siente hacia el músico y periodista.

El vínculo de Kika Silva y Jean Philippe Cretton

En las imágenes se ve a JP Cretton y Kika Silva posar con complicidad. En uno de los videos incluso se aprecia una edición de la mitad de los rostros de ambos, unidos como uno solo.

Instagram @alaniz

El resultado hizo que la modelo refrescara un pensamiento que tiene sobre su compañero desde hace tiempo.

"Cambiando de tema. Creo que con Jean Philippe podríamos ser hermanos. Tenemos una foto antigua (no sé dónde está), los dos con pelo largo y ahora estas fotos me lo vuelven a recordar", escribió.

"¿Qué dicen?", preguntó a sus seguidores, y uno de los primeros en contestar fue el propio Cretton, quien validó entre risas el comentario de su colega: "Los hermanos".

Instagram @kikasilvas

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