"Díganme que esto mejora": La angustia de Meli Noto al separarse de su hija Alanna por largas horas

11 abr. 2026 - 18:00 hrs.

Melina Noto confesó a sus seguidores lo difícil que le resulta separarse de su hija con Pangal Andrade, la pequeña Alanna.

La pareja del deportista extremo anunció a finales de marzo su decisión de renunciar a su trabajo en la televisión para cuidar a la niña de cinco meses, pero no se cerró a seguir trabajando con horarios menos estrictos.

En esta ocasión, la periodista argentina cumplió un compromiso que la hizo alejarse gran parte de la jornada de su bebita. Tras su regreso, contó a sus seguidores la angustia que esto le ocasionó.

La angustia de Meli Noto por separarse de su hija

"Yo antes de ser mamá decía que iba a volver a trabajar, que iba a ir a eventos, que la iba a dejar con alguien y chao. Ayer la dejé con su niñera, con su papá y con su abuela. O sea, más protegida no podía estar", comentó Meli Noto inicialmente.

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"Pero tenía una sensación como de me falta algo, de ahogo. Ay, qué terrible, la llamaba a cada rato. Tenía como tres eventos juntos, estuve como 12 horas fuera de casa", detalló.

"Y, Dios, díganme que esto mejora, porque nunca me imaginé que iba a ser tan aprensiva. Como que literalmente quería ir a mi casa corriendo. No, no, no, lo único que quería era llegar", exclamó.

"Así que es lo máximo tenerla por acá", expresó visiblemente conmovida, recostada en la cama junto a la bebé.

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