"Lo que te haga bien al alma": Famosas llenan de mensajes positivos a Melina Noto tras compleja decisión
Melina Noto sorprendió a todos en el comienzo de esta semana al anunciar que decidió dar un paso al costado de su trabajo para dedicarse por completo a la crianza de Alanna, su hija de cinco meses,
"Me imagino que hay muchas mamás acá escuchándome que han tenido que tomar la misma decisión, y también hay muchas que han querido tomar la misma decisión y no han podido", dijo la argentina, quien estaba muy preocupada por su hija y los horarios que disponía para ella.
Por lo mismo, distintas famosas aparecieron en la caja de comentarios de sus publicaciones y escribieron mensajes de apoyo a la modelo.
Los mensajes de apoyo para Melina Noto
Una de las primeras en escribir fue su compatriota Aylén Milla, quien dijo: "Excelente decisión, lo que te haga bien al alma, esa es la correcta; todo lo demás va y viene".
Por otra parte, Maly Jorquiera, madre de un hijo junto a Sergio Freire, envió "puras cosas lindas para ti en lo profesional y personal. ¡Confía, amiga! Eres seca en tu pega y tan buena persona. ¡Y ahora taaaaan buena mamá! ¡Te adoro y te admiro! ¡Disfruta el viaje, bebé!".
La periodista Mónica Rincón agregó que "la decisión que tomes y te deje a ti tranquila es la mejor. Muy sabias tus palabras", mientras que Michelle Carvalho y Vale Saini enviaron mucho amor para ella y su bebé.
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