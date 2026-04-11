"Pronto se viene": Nicole Moreno revela su ambicioso nuevo proyecto profesional

11 abr. 2026 - 15:00 hrs.

Nicole Moreno, una de las atletas más destacadas del fisicoculturismo nacional y ganadora de múltiples medallas y trofeos internacionales, sorprendió a sus seguidores al adelantar cuál es el nuevo proyecto en el que trabaja.

Esto lo dio a conocer en su respuesta a un comentario que recibió en Instagram. En una de sus publicaciones, una joven le pidió a "Luli" que la entrenara y usara su caso para mostrar los cambios que se pueden obtener con su asesoría.

¿Cuál es el proyecto de Nicole Moreno?

Entusiasmada por el comentario de la internauta, la modelo fisicoculturista no dudó en revelar sin muchos preámbulos su nuevo proyecto profesional: "Pronto se viene mi gym".

Instagram @nicolelulichile

Para Moreno, abrir su propio gimnasio puede marcar un importante hito en su vida como atleta, pues ganaría una importante experiencia como coach.

La noticia alegró de gran manera a sus seguidoras, quienes dejaron comentarios como: "Yo iría feliz, estaremos atentas", "Me lo imagino (al gym) negro con rosa o rosado completo", entre otros.

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