Outfit lleno de lujo: Nicole Moreno impacta al combinar accesorios de dos reconocidas marcas

28 mar. 2026 - 21:00 hrs.

El estilo personal de Nicole Moreno se caracteriza por ser elegante, a veces deportivo y lujoso. Este último rasgo es el más resaltante, sobre todo si se considera que la modelo siempre incorpora a sus looks prendas de reconocidas firmas internacionales.

En esta ocasión, la fisicoculturista nacional compartió en sus historias de Instagram un outfit que no solo captó la atención por su sofisticación, sino por reunir piezas de dos exclusivas marcas.

Lujoso look de Nicole Moreno

Nicole Moreno lució en las imágenes un vestido sin mangas y de diseño geométrico en blanco y negro. La prenda, de corte ceñido, la combinó con unas botas negras altas.

Instagram @nicolelulichile

El lujo se hizo presente a través de sus accesorios: un cinturón negro de Dolce & Gabbana con su hebilla con las iniciales de la marca y una cartera Louis Vuitton Neverfull negra y con grabados en relieve.

De esta manera, Nicole Moreno reafirma su posición no solo como una de las atletas más destacadas del país, sino también como un verdadero ícono de la moda nacional.

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