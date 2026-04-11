Tonka Tomicic se transformó en vedette por un día y deslumbró con show de baile y canto en Acceso a lo Nuestro

11 abr. 2026 - 17:04 hrs.

En el nuevo capítulo de Acceso a lo Nuestro, Tonka Tomicic se convirtió en una vedette y entregó un show realmente espectacular.

Antes, la animadora se encargó de conversar con las figuras más importantes de la escena de revistas de los años 70 y conoció cómo lograron llegar hasta la cima.

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También, les pidió tips para poder desempeñarse de la mejor manera como una showoman e, incluso, tomó clases con un profesor que le enseñó a cantar de forma sensual.

Tonka Tomicic se convirtió en showoman

También, Tonka Tomicic visitó a la agrupación "Piluchas", quienes le dieron consejos de cómo moverse en el escenario, sin perder la prestancia y el encanto.

Unos minutos antes de su show, la comunicadora expresó su sentir: "Estoy nerviosa, preocupada, pero en el fondo, como que uno empieza a agarrar personalidad. Paty (Cofré) me dio la fuerza, Magaly (Acevedo) me dio el ritmo y Maggie (Lay) me entregó el carisma".

Acceso a lo Nuestro

Finalmente, la modelo se transformó en una verdadera vedette y, con un coqueto traje, realizó una presentación donde cantó y se ganó los aplausos de todo el público.

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