Tonka Tomicic se transformó en vedette por un día y deslumbró con show de baile y canto en Acceso a lo Nuestro
En el nuevo capítulo de Acceso a lo Nuestro, Tonka Tomicic se convirtió en una vedette y entregó un show realmente espectacular.
Antes, la animadora se encargó de conversar con las figuras más importantes de la escena de revistas de los años 70 y conoció cómo lograron llegar hasta la cima.
También, les pidió tips para poder desempeñarse de la mejor manera como una showoman e, incluso, tomó clases con un profesor que le enseñó a cantar de forma sensual.
Tonka Tomicic se convirtió en showoman
También, Tonka Tomicic visitó a la agrupación "Piluchas", quienes le dieron consejos de cómo moverse en el escenario, sin perder la prestancia y el encanto.
Unos minutos antes de su show, la comunicadora expresó su sentir: "Estoy nerviosa, preocupada, pero en el fondo, como que uno empieza a agarrar personalidad. Paty (Cofré) me dio la fuerza, Magaly (Acevedo) me dio el ritmo y Maggie (Lay) me entregó el carisma".
Finalmente, la modelo se transformó en una verdadera vedette y, con un coqueto traje, realizó una presentación donde cantó y se ganó los aplausos de todo el público.
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