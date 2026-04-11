"Soy muy piti": El temor que le impide a Kel Calderón someterse a una cirugía para corregir su visión

11 abr. 2026 - 20:00 hrs.

En un video que compartió en Instagram, Kel Calderón reveló 10 curiosidades que pocas personas saben sobre ella. Entre estas, la más resaltante fue el hecho de que algunos la conocen como "topo".

"La Fer me bautizó como topo, pero simplemente soy muy piti (piticiega)", aclaró la influencer en su publicación, donde también reveló la causa por la cual no se somete a una operación para mejorar su vista.

La negativa de Kel Calderón a las cirugías oculares

La hija de Raquel Argandoña relató que sus problemas de la vista son de vieja data y que usar lentes por primera vez fue una experiencia única. "Podía leer el nombre de las calles, el número de las micros y lograba también ver los límites de las hojitas en los árboles", agregó.

Instagram @k3lcalderon

Confesó que se niega a corregir su visión con una cirugía por miedo: "Todo el mundo dice que es demasiado seguro, que es láser, pero ¿qué pasa si el señor que te está operando es una eminencia, pero justo ese día estornuda o alguien se tropieza?".

En comentarios, Kel reveló a algunos de sus seguidores que tiene miopía y astigmatismo, y que usa lentes de contacto desde los 15 años, pero "amaría olvidarse de ellos".

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