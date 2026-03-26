Kel Calderón aclara los rumores sobre un posible embarazo: "Mis únicas guaguas son..."

26 mar. 2026 - 08:30 hrs.

Kel Calderón nunca duda en responder de la manera más elocuente, y a veces con un toque de humor, a las preguntas más íntimas o los rumores que circulan sobre su vida en redes sociales.

En esta oportunidad, la hija de Raquel Argandoña aclaró las especulaciones que surgieron en torno a un posible embarazo, luego de que el tema saliera a relucir en sus historias de Instagram.

Kel Calderón y su respuesta a los rumores de embarazo

"¿Estás embarazada, verdad?", fue la pregunta que recibió Kel de parte de uno de sus seguidores. Lejos de molestarse o simplemente ignorar la consulta, ella se armó de su sentido del humor para responder.

Instagram @k3lcalderon

"No, no, no. Mis únicas guaguas son la Martina y Lucifer", aseguró la abogada, en referencia a su perrita y a su gato, respectivamente. En su registro, adjuntó una imagen de ella con un vestido lencero negro y dos fotos de sus queridas mascotas.

Kel Calderón, de 35 años, tiene una relación estable de tres años con el chef Renzo Tissinetti e incluso viven juntos desde hace casi dos años; sin embargo, todo indica que tener hijos aún no forma parte de sus planes.

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