Miss Loncoche - Semifinalista

13 jul. 2026 - 08:41 hrs. | Act. 14 jul. 2026 - 12:10 hrs.

Representando a la comuna de Loncoche, Victoria Jiménez busca transmitir que el miedo nunca debe impedir perseguir los sueños. Su mensaje invita a atreverse, incluso cuando las dudas aparecen en el camino.

Para ella, el verdadero crecimiento ocurre cuando una persona decide avanzar pese a la incertidumbre y confiar en sus capacidades.

Un dato curioso: Desde pequeña asegura ser muy intuitiva y siente una conexión muy especial con una de sus primas, tan fuerte que ambas la comparan con el vínculo de unas gemelas.

Todo sobre Miss Universo Chile