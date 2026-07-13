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Victoria Jiménez

Victoria Jiménez

Miss Loncoche - Semifinalista

  • Por Mega

Representando a la comuna de Loncoche, Victoria Jiménez busca transmitir que el miedo nunca debe impedir perseguir los sueños. Su mensaje invita a atreverse, incluso cuando las dudas aparecen en el camino.

Para ella, el verdadero crecimiento ocurre cuando una persona decide avanzar pese a la incertidumbre y confiar en sus capacidades.

Un dato curioso: Desde pequeña asegura ser muy intuitiva y siente una conexión muy especial con una de sus primas, tan fuerte que ambas la comparan con el vínculo de unas gemelas.

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