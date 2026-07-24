Programación de Mega para este sábado 25 de julio: Conoce el horario de Meganoticias Siempre Juntos

24 jul. 2026 - 21:30 hrs.

Este sábado 25 de julio, Mega invitará a los televidentes a recorrer distintos rincones del país con una programación enfocada en las tradiciones, el patrimonio y la identidad chilena.

Durante la tarde, la señal emitirá nuevos capítulos de Tesoros de mi Barrio, Nuestras Fiestas y Acceso a lo Nuestro, tres espacios que mostrarán historias, costumbres y celebraciones que forman parte de la cultura nacional.

Y en el horario prime, disfruta un compilado de los mejores momentos de Detrás del Muro, el exitoso programa de humor de Mega.

¿Cómo es la programación de Mega este sábado 25 de julio?

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