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Programación de Mega para este sábado 25 de julio: Conoce el horario de Meganoticias Siempre Juntos mega

Programación de Mega para este sábado 25 de julio: Conoce el horario de Meganoticias Siempre Juntos

  • Por Mega

Este sábado 25 de julio, Mega invitará a los televidentes a recorrer distintos rincones del país con una programación enfocada en las tradiciones, el patrimonio y la identidad chilena.

Durante la tarde, la señal emitirá nuevos capítulos de Tesoros de mi Barrio, Nuestras Fiestas y Acceso a lo Nuestro, tres espacios que mostrarán historias, costumbres y celebraciones que forman parte de la cultura nacional.

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Y en el horario prime, disfruta un compilado de los mejores momentos de Detrás del Muro, el exitoso programa de humor de Mega.

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¿Cómo es la programación de Mega este sábado 25 de julio?

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