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Programación de Mega para este sábado 25 de julio: Conoce el horario de Meganoticias Siempre Juntos
Este sábado 25 de julio, Mega invitará a los televidentes a recorrer distintos rincones del país con una programación enfocada en las tradiciones, el patrimonio y la identidad chilena.
Durante la tarde, la señal emitirá nuevos capítulos de Tesoros de mi Barrio, Nuestras Fiestas y Acceso a lo Nuestro, tres espacios que mostrarán historias, costumbres y celebraciones que forman parte de la cultura nacional.
Y en el horario prime, disfruta un compilado de los mejores momentos de Detrás del Muro, el exitoso programa de humor de Mega.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este sábado 25 de julio?
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- Fútbol Liga Femenina Unión Española vs. Colo-Colo: 14:10 horas.
- Acceso a lo nuestro: 16:30 horas.
- Tesoros de mi barrio: 17:30 horas.
- Viajando Ando: 18:00 horas.
- Nuestras Fiestas: 19:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Detrás del Muro (lo mejor): 22:35 horas.
- Travel App: 00:30 horas.