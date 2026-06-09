Iluminada por el sol: Christell comparte inédita postal a sus 32 semanas de embarazo

09 jun. 2026 - 08:30 hrs.

A mediados de marzo, Christell Rodríguez sorprendió a todo un país al anunciar que se encontraba esperando a su primer bebé con su esposo Roberto Parra.

Precisamente, quien se hizo conocida en Chile durante su infancia se ha convertido en toda una celebridad de las redes sociales, espacio en el que logró crear una comunidad que siempre está atenta a todos sus movimientos.

Por lo mismo, Christell se preocupa de, cada cierto tiempo, ir publicando cómo sigue su embarazo, al mismo tiempo que agradece.

Christell comparte nueva foto de su embarazo

En un principio, la cantante subió la fotografía a sus historias de Instagram. Sin embargo, con el paso de las horas decidió ocuparla en un post de Instagram donde agregó otras fotografías, además de una descripción para agradecer por este momento de su vida.

"Mientras más conozco en profundidad a Dios y priorizo mi tiempo en Él, más consciente soy de sus muestras de amor, su gracia y su fidelidad", escribió, en un post de Instagram donde se pueden ver fotos de Christell de perfil, mostrando lo mucho que ha crecido su pancita a sus 32 semanas de embarazo.

En esa línea, dijo "lo que antes veía como algo cotidiano, hoy lo veo como un regalo: Su presencia en cada momento, en cada proceso y en cada temporada de mi vida", y agregó que todo lo que está viviendo es gracias a Dios.

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