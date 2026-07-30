Steffi Méndez se sincera sobre su estado sentimental y revela el requisito indispensable de su próxima pareja

30 jul. 2026 - 13:30 hrs.

Steffi Méndez publicó en sus historias de Instagram una nueva interacción de preguntas y respuestas con sus seguidores, a quienes actualizó sobre su estado sentimental más de un año después de separarse de Dante Lindhe.

La influencer compartió algunas imágenes de sus vacaciones en las costas de Alicante, en España, donde se la vio disfrutar de la playa y el sol. Pero antes dejó algunas reflexiones sobre sus emociones ahora que está por cumplir 31 años.

El estado sentimental de Steffi Méndez

Ya transcurrió un año desde que Steffi Méndez confirmó que llevaba un tiempo separada del cantante sueco Dante Lindhe, padre de su hijo Gio. En varias ocasiones ha expresado el mal momento que atravesó tras el quiebre, algo que reiteró en su reciente conversación con sus fans.

Instagram @steffi.mendezz

"¡Tan linda! ¿Qué tal la vida después de los 30? Siento que pasa más rápido", escribió uno de ellos. "Yo me separé justo a esa edad, así que no fue lindo, creo que desde este año están pasando cosas bonitas. Te cuento en 5 años más", respondió la hija de DJ Méndez.

"Situación emocional en este momento", fue el planteamiento de otro seguidor, a quien Méndez dio a entender que está soltera. "En paz, feliz y tranquila conmigo. Feliz de ser la madre de mi Gio", expresó.

Un internauta fue más allá al querer saber qué buscaría Steffi en un potencial pololo. "¿Qué debe tener una pareja en esta etapa de tu vida que te de paz y tranquilidad?", dijo. Y la respuesta fue concisa: "madurez".

Instagram @steffi.mendezz

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