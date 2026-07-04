La promesa de Steffi Méndez en sus vacaciones playeras: Reveló el cambio que planea para el invierno

04 jul. 2026 - 19:00 hrs.

Steffi Méndez está disfrutando del verano europeo, una época en la que aprovechó para pasear por zonas costeras y tomar el sol.

La hija de DJ Méndez es madre soltera desde el año pasado, cuando se separó de su pareja y padre de su hijo Gio, el cantante sueco Dante Lindhe. Al parecer, decidió dedicarse un merecido tiempo para sí misma, como se aprecia en sus más recientes publicaciones

La promesa de Steffi Méndez

Steffi Méndez compartió en su cuenta de Instagram varios registros de su estadía en lo que parece un complejo turístico con acceso a la playa, desde donde contó un plan que trazó para dentro de unos meses.

En un carrusel de imágenes se la ve ataviada con un bikini azul, recostada en una tumbona mientras broncea su piel.

Instagram @steffi.mendezz

Sin embargo, llama la atención que la primera postal está editada para que no se aprecien los diseños que tiene tatuados en uno de sus brazos y en su cadera.

"Prometo este invierno sacarme los tatuajes", escribió en su post, en cuya segunda fotografía sí se aprecian los tattoos. Méndez no contó sus razones para querer eliminarlos, aunque algunos de sus fans aprobaron su decisión.

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