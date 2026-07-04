"De tal palo, tal astilla": Kel Calderón y Raquel Argandoña irradian glamour juntas en un elegante evento

04 jul. 2026 - 18:00 hrs.

Raquel Argandoña es, sin duda, un referente de estilo en Chile, dueña de una elegancia que combina lo clásico con toques bohemios y audaces. Este gusto, lejos de ser exclusivo, lo heredó con orgullo su hija, Kel Calderón.

Esta conexión entre madre e hija quedó en evidencia durante el lanzamiento de un nuevo perfume. La influencer compartió en su Instagram las fotos de este evento, en el que ambas irradiaron glamur.

Looks glamurosos de Kel Calderón y Raquel Argandoña

Para la ocasión, Raquel optó por un conjunto de pantalón y blusa en color blanco inmaculado. La parte superior se destacó por tener flecos que le daban movimiento, mientras que el pantalón era de corte recto.

Instagram @k3lcalderon

La abogada, por su parte, aprovechó la velada para resaltar su figura con un glamuroso vestido largo entallado. La pieza, en un vibrante tono azul, se destacó por tener un cuello halter y una abertura lateral en el torso, decorada con un aro metálico plateado.

"De tal palo, tal astilla", escribió Kel en su post para demostrar que su pasión por la moda es un legado directo de su madre. Sus seguidores estuvieron de acuerdo, con comentarios como: "Raquel es la persona más elegante que tiene Chile y tiene su heredera", "Amo esa dupla, madre e hija bellas", "Me encanta verlas juntas".

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