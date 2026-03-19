"Tienes que ganar a tu mente": Paloma Fiuza revela su hábito diario para tener un abdomen deshinchado

19 mar. 2026 - 12:20 hrs.

En el programa Dale Color, conducido por Eugenia Lemos, Paloma "Pops" Fiuza compartió uno de sus consejos más comentados para mantener el abdomen plano, combinando hábitos alimenticios con disciplina mental. Su enfoque no apunta a dietas estrictas, sino a un equilibrio entre entrenamiento, flexibilidad y constancia.

La influencer explicó que, en períodos desordenados, como la semana del Festival de Viña, donde desfiló en la Gala junto a sus excompañeros del reality El Internado, opta por relajarse tras haber cumplido con su rutina previa.

“Pero cuando tengo muchas, por ejemplo, ahora esa semana de Viña que yo sabía que iba a ser muy desordenado todo de horarios y todo, yo dije, 'bueno, yo ya entrené todo lo que tenía que entrenar'. Entonces, yo me relajo un poco en relación a 'ya, estoy bien, puedo darme mis gustitos y está todo bien'”, explicó la brasileña.

Dale Color por Mega 2

La fórmula de Pops para lograr un abdomen plano

Uno de los puntos clave de su recomendación es evitar comer en la noche. Pops fue enfática al señalar: “Ahí también, si no quiero estar como la pancita un poco hinchada es no comer en la noche, chicos”. En ese sentido, detalló un horario específico: “Yo siempre digo que a partir de las 6 tiene que ser tu última comida, si tú quieres… a las 7 máximo. Última y hasta el día siguiente”.

Además, sugirió mantener un ayuno de al menos 12 horas entre la última comida del día y el desayuno siguiente. “Si tú logras quedar 12 horas sin comer es perfecto, pero si tú logras un poquito más, mejor aún y la barriga se te seca, te seca”, afirmó, destacando los beneficios que ha observado en su propio cuerpo.

Finalmente, Pops recalcó que todo cambio comienza en la mente. “Yo creo mucho que todo es mental… la mente es muy poderosa, te traiciona mucho, a favor o en contra”, explicó. Por eso, recomendó trabajar el diálogo interno: “Tú tienes que ir diciendo a tu mente y a ti misma, 'quiero hacerlo, tengo ganas'. Tienes que ganar a tu mente”, concluyó.

Todo sobre Mega 2