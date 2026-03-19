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Paul Vásquez de luto por dolorosa pérdida: 'Gracias por estos 33 años de compañía y por cada aventura' Instagram @grandeflacoo

Paul Vásquez de luto por dolorosa pérdida: "Gracias por estos 33 años de compañía y por cada aventura"

  • Por Roselín Acosta

El comediante Paul Vásquez vive días de profundo dolor tras la partida de su querido amigo René, uno de sus compañeros más cercanos y fieles durante más de tres décadas.

El Flaco, como se lo conoce popularmente, compartió la triste noticia en su cuenta de Instagram y dedicó unas sentidas palabras para despedirse de su leal colaborador.

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La pérdida que enluta a Paul Vásquez

Mi querido viejo, gracias por estos 33 años de compañía y por cada aventura compartida. No fueron solo años de trabajo, fue una vida marcada por la lealtad y el amor. Tu partida deja un vacío enorme", escribió Vásquez en su post, donde publicó una serie de fotos de René.

Instagram @grandeflacoo

René se desempeñaba como asistente personal del comediante y lo acompañaba en giras, presentaciones y labores técnicas, siendo una pieza clave en su equipo de trabajo.

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"Gracias por tu entrega y por ser parte fundamental de este camino", expresó. "El Flaco te va a extrañar... fuiste el mejor asistente que un artista jamás podrá tener. Descansa en paz, querido amigo", agregó Vásquez en su despedida.

 
 
 
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