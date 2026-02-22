"Son procesos": Vanesa Borghi cuenta lo que le pasa a su hijo Teo tras la llegada de su hermanita

22 feb. 2026 - 20:00 hrs.

Vanesa Borghi y su pareja, Carlos Garcés, le dieron la bienvenida el pasado 11 de febrero a su hija Alma. Pocos días después, la modelo argentina contó un efecto que parece estar teniendo su hijo Teo por convertirse en hermano mayor.

El niño de año y medio se llenó de ternura al ver a su hermanita, tal y como lo compartió la influencer en sus redes sociales. No obstante, el pequeño está pasando por un proceso de adaptación.

El proceso del hijo de Vanesa Borghi

Vanesa estuvo compartiendo en sus redes sociales algunas imágenes de sus hijos durante un paseo. En una de las postales, Teo aparece vestido con polera blanca y sombrero, mientras empuja el coche de Alma. "Mis amores", escribió la modelo sobre la imagen, donde se ve a su hija dormir plácidamente.

Instagram @vanesaborghi

Poco después publicó otra historia de Instagram, esta vez un retrato de su hijo desde otra perspectiva, con un mensaje.

"Les voy a contar algo. A Teo le está costando mucho dormir y creemos que es por la llegada de su hermanita. En el día todo está perfecto, pero a la noche todo cambia. Son procesos", escribió.

Más allá de este comentario, Borghi siguió publicando imágenes de momentos felices de sus dos hijos.

Instagram @vanesaborghi

Todo sobre Vanesa Borghi