Viña 2026: Cómo obtener Mega Go con tu proveedor para ver el festival completo

19 feb. 2026 - 17:55 hrs.

Este año se celebra la 65° edición del Festival de Viña del Mar, el evento musical más esperado del verano, el cual tendrá su noche de apertura el domingo 22 de febrero con grandes artistas como Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli.

El festival se extenderá hasta el viernes 27 de febrero, con una noche juvenil y urbana de la mano de Paulo Londra, Pastor Rocha, Pablo Chill-E y Milo J. Además, podrás ver a otros artistas como Juanes, Mon Laferte, Jesse & Joy, Pet Shop Boys, Yandel Sinfónico, y mucho más.

¿Cómo ver el Festival de Viña 2026 en Mega Go?

Este año podrás ver el festival completo a través de Mega Go, con acceso a la señal oficial en vivo y función multicámara exclusiva para clientes con plan Full. Además, podrás revivir los shows y rutinas de tus artistas favoritos cuando y donde quieras.

Si quieres contratar Mega Go con tu proveedor, ingresa a:

1. DirecTV GO: Entra aquí y selecciona el plan que incluye Mega Go dentro de sus beneficios.

2. GTD Chile: Si ya eres cliente, ingresa aquí, activa tu cuenta de Mega Go y aprovecha el primer mes sin costo.

3. Telsur: Entra aquí, crea tu cuenta de Mega Go y obtén el primer mes gratis.

4. WOM Chile: Si eres cliente, activa tu cuenta de Mega Go aquí y disfruta el primer mes gratis.

¿Cómo obtener Mega Go?

1. Ingresa a www.megago.cl

2. Crea tu cuenta

3. Elige tu plan

4. Disfruta el Festival de Viña 2026 en vivo y revive los shows cuando y donde quieras.

¡El festival latino más importante del mundo se vive en Mega Go!

