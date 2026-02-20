"Le iba a dar un infarto": Neme revela impactantes detalles del fallido show de George Harris en Viña 2025

20 feb. 2026 - 11:40 hrs.

El Festival de Viña del Mar 2025 será recordado por las presentaciones de Marc Anthony, Myriam Hernández, Incubus y Kidd Voodoo, quienes hicieron vibrar al público.

Sin embargo, uno de los shows más llamativos y comentados fue el del comediante venezolano George Harris. Pese a tener una larga trayectoria, el caribeño tuvo un estrepitoso fracaso, convirtiéndose en una nueva víctima del monstruo.

A poco menos de un año de su mediático debut en la Quinta Vergara, José Antonio Neme entregó reveladores detalles de aquella noche del domingo 23 de febrero de 2025.

Mega

Neme y el show de George Harris

El periodista comentó en Mucho Gusto que ese día debía coanimar la Competencia Folclórica, por lo mismo, se encontraba detrás de escena.

"Yo vi todo esto desde atrás y usted en su casa no se imagina. El tipo entraba, salía, le corría (la transpiración), o sea, estaba pero hirviendo. Yo dije: 'A este hombre le va a venir un infarto'", relató.

En esa misma línea, indicó que "yo de repente me asomaba por la cortina y la Quinta Vergara era, pero un Coliseo Romano. Y cuando el tipo finalmente sale, cuando ya el espectáculo no corrió, con su mujer y su mamá, con los ojos ensangrentados, súper ofuscado".

