Festival de Viña 2026: Así podrás revivir las rutinas y shows de tus artistas favoritos en Mega Go

Este domingo 22 de febrero comienza el Festival de Viña del Mar 2026, el evento latino más importante del mundo, que durante seis noches volverá a reunir música, competencia y humor en la Quinta Vergara; y en Mega Go, podrás revivir todas las rutinas y shows de tus artistas favoritos.

La noche de apertura estará a cargo de Gloria Estefan, Stefan Kramer en el humor y Matteo Bocelli. Mientras que el lunes 23 será el turno de Pet Shop Boys, Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo.

El martes 24 Jesse & Joy se presentará por tercera vez en la Quinta Vergara, y el grupo NMIXX marcará su esperado debut en el certamen. El humor estará a cargo de Esteban Düch.

Juanes será el encargado de abrir la cuarta noche de Viña 2026, seguido por el debut de Asskha Sumathra en el humor. Para cerrar, Ke Personajes también se presentará por primera vez en la Quinta.

El jueves 26 de febrero es el turno de Mon Laferte y Yandel Sinfónico, mientras que Piare con P tendrá la tarea hacer reír al monstruo.

El festival se extenderá hasta el viernes 27 de febrero, con una noche juvenil y urbana de la mano de Paulo Londra, Pastor Rocha, Pablo Chill-E y Milo J.

¿Cómo revivir Viña 2026 en Mega Go?

1. Ingresa a www.megago.cl (clic aquí)

2. Crea tu cuenta

3. Elige tu plan full

4. Disfruta el Festival de Viña 2026 en vivo y revive los shows cuando y donde quieras.

Todo sobre Festival de Viña