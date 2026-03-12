"Aquí nadie te echó": "Los Kbros" responden a Disley Ramos tras polémico alejamiento del grupo

12 mar. 2026 - 12:40 hrs.

El grupo de influencers conocido como "Los Kbros" salieron a responder a Disley Ramos, quien aseguró en una entrevista que ella fue expulsada de la agrupación.

La creadora de contenidos afirmó que ella siempre se quiso mantener en el grupo de comedia, pero la terminaron echando de este cuando ella comenzó a tener participación en programas de televisión. Por lo mismo, ahora sus excompañeros salieron a entregar su propia versión de los hechos, desmintiéndola y afirmando que siempre la apoyaron.

Los jóvenes precisaron que los problemas iniciaron y radican en una película en la que todos estaban trabajando y que causó choques en la interna.

"Los Kbros" responden a Disley Ramos

"El problema en concreto era que nosotros estábamos trabajando en nuestra tercera película, ya teníamos avanzado el guion, ya estábamos en la fase de preproducción. Justo esta oferta (televisiva) le llega (a Paulina Fischer, otra miembro del grupo), ella nos consulta y nosotros le dijimos que no era una buena idea debido a que si ella aceptaba el proyecto, le iba a quitar mucho tiempo y nos iba a retrasar en todo lo que ya habíamos avanzado", comentaron.

Enseguida, añadieron que "ella rechaza esta oferta y a la semana siguiente Disley (acapta la misma oferta) nos dice que solo va a estar dos semanas, lo cual nos obliga a retrasar nuestro proyecto de la tercera película y, finalmente, Disley estuvo más de dos meses dentro de este programa de televisión, lo que lamentablemente nos obliga a cancelar el trabajo".

"Aquí nadie te echó, aquí no se echa a la gente. Yo me quise dejar de juntar contigo por tu forma de ser, por la persona que estabas demostrando ser", expresó Rodrigo Garrido, dando así por cerrada la discusión.

