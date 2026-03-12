"Nadie me informó": La defensa de Gala Caldirola tras realizar acción prohibida en parque de conservación

12 mar. 2026 - 10:30 hrs.

La modelo Gala Caldirola se disculpa a través de sus redes sociales por realizar una acción prohibida en un parque de conservación luego del llamado de atención de los administradores del centro.

Este miércoles, la exchica reality compartió una publicación con postales de su visita al parque Aguas de San Ramón. En las imágenes también aparece realizando trekking en el lugar y conectando con la naturaleza. "Perderse para encontrarse. ¡Con esto es con lo que yo conecto!, ¿Será que en otra vida fui elemento?. Amo la naturaleza", escribió Gala en la publicación.

En los comentarios, la administración del parque la amonestó por realizar una acción prohibida en el lugar. "Muchas gracias por visitarnos, pero queremos recordarle a todos quienes nos visitan que está PROHIBIDO bañarse en el estero al ser un parque de conservación y además que puede generar un accidente a quienes lo realizan debido a la posible caída de piedras en las cascadas", comentó Parque Cordillera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gala Caldirola (@galadrielcaldirola)

Gala se defendió tras llamado de atención

"¡Gracias por la aclaración! Nadie me informó en la entrada, para que también lo tengan presente y entreguen la información correcta a los visitantes", aclaró Gala respondiendo al comentario.

Los usuarios no demoraron en armar un debate sobre si el parque debería informar con antelación o si la modelo debería tener siempre presente no irrumpir en lugares de parques de conservación.

Instagram

Todo sobre Gala Caldirola