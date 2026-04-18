"Suéltenme la mano, panda de frikis": Oriana Marzoli envía contundente mensaje a excompañeros de reality

18 abr. 2026 - 20:00 hrs.

Hace poco más de un mes Oriana Marzoli salió de su encierro en un reality show de la televisión hispana estadounidense. La modelo española se reencontró con su novio Facundo González y viajó a Estados Unidos para disfrutar del clima en Miami y del festival Coachella en California.

Mientras tomaba el sol en una piscina, la influencer criticó que, transcurrido el tiempo, sus excompañeros del programa sigan mencionándola una y otra vez.

El descargo de Oriana Marzoli a excompañeros de reality

"Madre mía, menudo patético", dijo inicialmente, en referencia a uno de los participantes del programa. "En la cara, acojonado. Ahora me criticas, ¿eh? No paras. ¿Cuántas veces has hablado de mí?", preguntó en una historia de Instagram.

Instagram @orianagonzalezmarzoli

"¿Y cuántas veces me piensan mencionar? O sea, no se supone que yo por la puerta atrás, que esto, que lo otro. Ya, pues suélteme la mano, ¿eh? A ver si me la soltáis en algún momento, gracias. Dejad de mencionarme, panda de frikis", continuó su descargo.

"Que sois todos unos putos frikis. Es que mientras yo tomo el sol aquí tan tranquilamente, estos pedazos de pringados cobran una mierda a la semana y por eso es que están ahí, siguen rajando. No me quieran ver la cara, ¿eh? Eso sí, han esperado que me fuese", expresó.

En una siguiente historia, la chica reality publicó una foto donde hace la señal del dedo medio e insiste en pedir que dejen de hablar de ella.

"Entiendo que se fue la mejor de ese programa y que con mi dialéctica nadie podía; pero después de 5 semanas fuera, que todos los días me mencionen, es digno de estudio", escribió. "Ya no estoy dentro, ¿por qué me tenéis todo el fucking día en vuestra boca llena de palabras mal dichas? ¡Qué horror!", concluyó.

Instagram @orianagonzalezmarzoli

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