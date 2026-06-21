Oriana Marzoli muestra cómo elevar un look con la superposición de prendas y una icónica cartera YSL

21 jun. 2026 - 19:00 hrs.

Cuando se trata de eventos públicos o la creación de contenido para redes sociales, Oriana Marzoli aprovecha cada oportunidad para mostrar su gusto por la moda y su afinidad por el estilo urbano, chic y alternativo.

Esto volvió a notarse en una de sus historias de Instagram. Allí, compartió la foto de un imponente outfit total black que elevó con una cartera de YSL, una pieza que aportó el sello de sofisticación que tanto la distingue.

Look total black de Oriana Marzoli

En la imagen, Oriana Marzoli posa frente al espejo de un ascensor con una chaqueta de cuero negra estructurada, un minivestido lencero a tono, con detalles de encaje, y jeans oscuros de bota ancha.

Instagram @orianagonzalezmarzoli

Su look lo complementó con botas de tacón y la protagonista de todo, una cartera rectangular negra de YSL, con su clásico monograma metálico al frente y una cadena dorada que permite llevarla al hombro o al codo con comodidad.

Sin dudas, se trató de una arriesgada propuesta que realza la tendencia actual por la superposición de prendas de ropa y el uso de elementos de marcas reconocidas.

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