"La muerte te hace valorizar la vida": La profunda reflexión de Fernando Kliche en Te Invito

03 jul. 2026 - 13:07 hrs.

El actor Fernando Kliche falleció a los 71 años y el mundo de la televisión lo despide.

A raíz de su triste partida, recordamos una de las entrevistas que dio en el programa Te Invito con Rodrigo Sepúlveda, donde se refirió en específico a la muerte.

"Yo pienso mucho en eso. No me aterrada para nada. Estoy seguro que voy a descubrir algo maravilloso", señaló el artista, quien estaba en compañía de Adriano Castillo en aquel episodio.

Te Invito / Mega

En este sentido, señaló que la finitud de la existencia es lo que permite disfrutar con mayor gozo el tiempo que tenemos sobre la tierra.

"Yo creo que la muerte, en definitiva, es lo único que te hace valorizar la vida. Si viviéramos 400 años, viviéramos eternamente, ¿para qué voy a hacer lo que hago ahora? Lo hago dentro de cinco siglos y sería lo mismo; no sentiría la vida, no sentiría la pasión, no sería quién soy", reflexionó.

"La vida valora la muerte y la única forma de ganarle a la muerte es viviendo bien la vida", cerró.

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