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"La muerte te hace valorizar la vida": La profunda reflexión de Fernando Kliche en Te Invito

  • Por Marcela Paillape

El actor Fernando Kliche falleció a los 71 años y el mundo de la televisión lo despide. 

A raíz de su triste partida, recordamos una de las entrevistas que dio en el programa Te Invito con Rodrigo Sepúlveda, donde se refirió en específico a la muerte. 

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"Yo pienso mucho en eso. No me aterrada para nada. Estoy seguro que voy a descubrir algo maravilloso", señaló el artista, quien estaba en compañía de Adriano Castillo en aquel episodio. 

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En este sentido, señaló que la finitud de la existencia es lo que permite disfrutar con mayor gozo el tiempo que tenemos sobre la tierra. 

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"Yo creo que la muerte, en definitiva, es lo único que te hace valorizar la vida. Si viviéramos 400 años, viviéramos eternamente, ¿para qué voy a hacer lo que hago ahora? Lo hago dentro de cinco siglos y sería lo mismo; no sentiría la vida, no sentiría la pasión, no sería quién soy", reflexionó.  

"La vida valora la muerte y la única forma de ganarle a la muerte es viviendo bien la vida", cerró.  

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