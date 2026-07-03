"Me pillaron heavy": María Gracia Omegna confesó cómo un expololo descubrió por error su infidelidad

03 jul. 2026 - 10:50 hrs.

María Gracia Omegna causó revuelo en redes sociales, luego de desclasificar que le reveló sin querer a una antigua pareja que le había sido infiel.

Todo surgió durante su participación en el podcast de Pamela Díaz, ocasión en que fue consultada sobre una mentira en la que la hayan pillado.

La confesión de María Gracia Omegna

Inmediatamente, la actriz se puso a reír y contó: "Yo digo 'sí, he sido infiel', pero la verdad es que he sido muy pocas veces infiel y en una de esas me pillaron".

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Omegna no quiso revelar identidades; sin embargo, señaló que "se lo súper merecía, pero el punto es que yo le había mentido, le dije que no había pasado porque casi me pillan y zafé de esa".

Según contó, el hombre involucrado era solo un amigo, versión que fue aceptada por su entonces pololo.

La mentira llegó a su fin cuando, tiempo más tarde, ella estaba conversando con una amiga en su living mientras creía que él dormía, pero él escuchó todo.

"Yo pensaba que él estaba durmiendo y se lo conté a una amiga, en el living, y cuando se fue mi amiga, yo me voy a acostar y él estaba así, de brazos cruzados, sentado con la luz prendida esperándome. Él había escuchado todo", recordó entre carcajadas.

"Igual se lo súper merecía, pero no tengo nada que decir. Me pillaron heavy", concluyó con humor María Gracia Omegna.

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