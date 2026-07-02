"Esto recién comienza": Óscar Garcés vuelve a arremeter contra su hermano y cuñada con duro mensaje

02 jul. 2026 - 15:30 hrs.

La disputa familiar entre Óscar Garcés, su hermano Paulo y su cuñada Joyce Castiblanco está lejos de terminar. Y es que el exchico reality volvió a arremeter en contra de ellos.

Recordemos que el conflicto comenzó en abril pasado, cuando el exparticipante de Volverías con tu ex? acusó a Castiblanco de impedirle mantener contacto con sus sobrinos.

De acuerdo a Óscar, todo se originó por un automóvil de su propiedad que facilitó a su hermano, quien lo devolvió con importantes daños y diversas deudas.

Instagram @oscargarcesoficial

Horas después del video donde expuso la situación, compartió otro donde pidió disculpas públicas por exponer un problema familiar. Sin embargo, no fue suficiente para que Joyce Castiblanco revelara un desgaste de la relación, y que en ningún momento prohibió a su cuñado ver a sus hijos.

La nueva arremetida de Óscar Garcés

En estas acusaciones cruzadas, Óscar Garcés volvió a tomar su celular para realizar una nueva publicación en contra de su familia que minutos después borró. "Sr. Garcés y Sra. Castiblanco. Hay que ser muy, pero muy cara de palo", partió diciendo.

"Usaste mi auto 0 kilómetros durante 2 años. Jamás pagaste siquiera una mantención. Me lo devolviste chocado, rayado y con más de 60.000 kilómetros. No pagaste ningún TAG, dejaste el permiso de circulación vencido y, para rematar, me demandas", lanzó el exchico reality.

En tono de ironía, el también actor agregó: "Chuuuu… Quizás el problema era yo. A lo mejor no fui lo suficientemente empático contigo, ¿necesitabas también un bono para la gasolina?".

"El mundo al revés. Esto recién comienza. Puedo quedarme callado, pero sin defenderme, jamás", añadió.

"Y como alguien muy sabio me dijo: '¿quieres ir a la guerra? ¿Estás dispuesto a luchar? Pero tienes que tener claro que en toda guerra, lucha o batalla hay bajas'. ¿Estás dispuesto? Hoy SÍ. Deja de mentirte y mentirnos. Por eso hoy están solos", remató.

Instagram @oscargarcesoficial

Instagram @oscargarcesoficial

Todo sobre Chicos Reality