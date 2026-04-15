"No es primera vez que ocurre": Joyce Castiblanco cuenta su verdad tras acusaciones de su cuñado Óscar Garcés

15 abr. 2026 - 13:00 hrs.

Una inesperada polémica surgió en el mundo del espectáculo, luego de que Óscar Garcés arremetiera sin filtros en contra de su cuñada Joyce Castiblanco, esposa de su hermano Paulo Garcés, por supuestamente no dejarle ver a sus sobrinos y tener una presunta deuda millonaria con él.

Precisamente, Garcés ocupó sus redes sociales para escribir que uno no elige su círculo familiar, pero sí cómo actuar. Bajo este contexto, agregó que "a veces llegan personas a solo separar. ¡Una sí, dos no! Me diste donde sabes que me duele. ¡Mis ahijados! ¿Cierto, Joyce?".

En esa línea, comentó que prestó un vehículo a Joyce y que ella se lo devolvió chocado, dejándolo con una millonaria deuda que nunca fue compensada.

La respuesta de Joyce Castiblanco a Óscar Garcés

Aunque Garcés se arrepintió de sus dichos y pidió perdón en redes sociales, Castiblanco no dejó pasar la situación y emitió un comunicado para hablar sobre este asunto donde se le emplazó directamente.

Así fue que Joyce explicó que la decisión de distanciar un poco a sus hijos de Óscar es por las constantes conductas erráticas que tendría el ex chico reality.

"Ha sido una situación desgastante a nivel familiar porque no es primera vez que ocurren episodios así. Por años la familia ha tenido que hacerse cargo de distintas consecuencias de sus actos reiterados y erráticos como este", escribió Joyce.

En esa línea, comentó que no va a permitir que se publiquen fotos de sus hijos, menores de edad, en redes sociales sin permiso, ni otras situaciones denunciadas. "Si quiere hablar de derechos y visitas, que lo haga respecto a su propio hijo, no con niños con los que actualmente no tiene relación y que ve de manera esporádica", puntualizó la ex chica "Yingo".

Respecto a la acusación de la deuda, Joyce aseguró que Óscar está acostumbrado a realizar este tipo de denuncias, pero afirmó que ellos no tienen ningún acuerdo de tipo económico que pueda generar un saldo impago.

"Agradezco a mi entorno, que siempre ha sido mi lugar seguro, y lamento enormemente tener que hacer esto, además de proteger legalmente a mis hijos. Sin embargo, me es necesario pronunciarme por el bienestar de mi familia, aun sabiendo que pueden pasar más hechos, pero confío en el resguardo de la ley y los límites que confiere", cerró.

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