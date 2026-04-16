"Acá el único que salió perdiendo fui yo": Óscar Garcés intenta zanjar su polémica con Joyce Castiblanco

16 abr. 2026 - 12:15 hrs.

La polémica entre Óscar Garcés y Joyce Castiblanco ha dado bastante de qué hablar esta semana, ya que el chico reality arremetió contra su cuñada por, supuestamente, no dejarlo ver a sus sobrinos.

Y es que Óscar afirmó que además Joyce tenía una deuda millonaria con él. Por esta misma razón, Castiblanco decidió responder a través de un comunicado en redes sociales y, posteriormente, fue Paulo Garcés, su esposo y hermano de Óscar, quien salió a dar su opinión de los hechos.

Con esto en mente, Óscar subió un nuevo video a sus redes sociales donde prefirió dar por finalizada esta polémica.

Óscar Garcés zanja polémica con familia de su hermano

"Es bien difícil hablar en este momento, pero solo quiero decir un par de cosas. Una es que no me voy a referir más sobre nadie y, dos, que las cosas no son como las pintan ciertas personas", partió diciendo el ex chico reality.

"Acá el único que salió perdiendo fui yo, es lo que me da lata. Como siempre con la mirada para adelante, a seguir trabajando, a seguir sacándome la cresta por lo que hago y que Dios me acompañe no más, y a ustedes también", cerró Óscar en su video.

Asimismo, en la descripción de su post escribió: "El tema queda acá. Hay personas menores de edad, las cuales no se deben tocar ni con el pétalo de una rosa, y dije: 'El único que perdí fui yo', no es por victimizarme, jamás lo hago, sino porque una tonelada de mentiras toma más fuerza cuando uno no se defiende".

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